"نستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي" .. أرتيتا مصر على قتال مانشستر سيتي حتى النهاية

ميكيل أرتيتا طموح للغاية!

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال أن المدفعجية يستطيعون تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالرغم من الوضع الحالي في جدول الترتيب.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "لقد أظهرنا هذا الموسم أننا نستطيع أن نتنافس على اللقب، ولا نزال هناك حيث أن الموسم لا يزال به مواجهتين".

وأضاف: "لا نزال نستطيع أن نحقق الفوز باللقب، ولو حدث ذلك سيكون هذا ضد أحد أفضل الأندية في تاريخ الدوري الإنجليزي".

وأردف: "الفريق لا يزال هنا، لم نستسلم، لكن ما سيحدث في الموسم المقبل يعتمد على مدى تطورنا وتحسننا كفريق وكيف سنبدأ الموسم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتفوق بفارق أربع نقاط على آرسنال، ولدى كتيبة بيب جوارديولا مباراة أكثر من المدفعجية.