"نستحق رحيل ميسي" .. مدرب باريس السابق ينتقد تصرفات الإدارة والجماهير!

ميسي يستحق ما هو أفضل!

يرى أنطوان كومبواريه المدرب السابق لباريس سان جيرمان أن ما يحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أمر لا يطاق من قبل النادي الباريسي وجماهيره.

وقال كومبواريه المدير الفني الحالي لنانت في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لا أهتم ما الذي يحدث، تلك هي مشكلة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "أنا واقع في حب اللاعب، لا يجب أن يحدث ذلك مع ميسي، مهما حدث، الأمر محرج ما نقوم به معه، لو رحل سأكون سعيدًا فنحن نستحق ذلك".

وأكمل: "لو كان لدي ميسي سأقول له ابقى في الأمام ولا تدافع أبدًا، وعندما نحصل على الكرة سنعطيها لك، أريد أن أراك تلعب وتتألق وتستمع".

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي كان قد تم الهجوم عليه من قبل جماهير باريس سان جيرمان وإيقافه من قبل النادي قبل أن يتم رفع ذلك الإيقاف مؤخرًا.