نساء في كرة القدم | جورجينا رودريجيز وصديقة نيمار دا سيلفا .. للقوة الناعمة حسابات أخرى والسعودية تجني الثمار!

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم .. وهذه الحلقة عن جانب جديد من حياة جورجينا وبرونا بيانكاري!

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم.. "جول" النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن جورجينا رودريجيز .. نعم! هي الغنية عن التعريف، لكن هناك جانب آخر يفرض نفسه على حياتها في العامين الأخيرين..

"النجم س" رفض عرضًا سعوديًا مغريًا، فزوجته تأبى العيش في شبه الجزيرة العربية! .. زوجة "النجم ص" تخشى عدم تأقلم مع العادات والتقاليد في المملكة، لذا فشلت الصفقة في أمتارها الأخيرة!..

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الكثير من العناوين على هذه الشاكلة قرأناها على مدار العامين الأخيرين تقريبًا في ظل الثورة التي قادها مسؤولو الكرة السعودية، لإحداث طفرة هائلة في مستوى المنافسة.

حتى مع قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه إلى الرياض، لم تختلف النظرة كثيرًا عند بعض زوجات نجوم الصف الأول باستثناء قلة قليلة؛ فعلى سبيل المثال رفضت أنتونيلا روكوزو؛ زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كما فعلت كذلك جورجيلينا كاردوزو؛ زوجة الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا، وتواصل الأمر عند زوجة البلجيكي كيفين دي بروينه "ميشيل لاكروا".

لكن مع مرور أيام جورجينا في السعودية تتغير الأوضاع؛ فكما أثرت "القوة الناعمة" لزوجات من سبق ذكرهم من نجوم على قرار حرمان دوري روشن السعودي منهم، لصديقة صاروخ ماديرا "قوتها الناعمة الخاصة"..

من "ضيفة شرف" لـ"صاحبة مشروع جديد في قلب العاصمة السعودية"

في بداية فترة عارضة الأزياء الأرجنتينية في الرياض، كانت المواقع العالمية تراقب من بعيد، وفي السعودية يتداولون عدة فيديوهات لها وهي تتسوق في مختلف "مولات العاصمة"، رفقة أبنائها بأريحية كاملة دون أي مضايقات.

بخلاف هذا، فيديوهات وصور مختلفة تنشرها جورجينا عبر حسابها على منصة "إنستجرام"، عن تلك الحياة الجديدة، بجانب ظهورها في أكثر من فعالية كموسم الرياض، كضيف شرف في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy Awards"، وكذلك حفل توقيع مصمم الأزياء التونسي علي قروي وغيرها.

لكن كل هذا ليس بالقوة التي يمكن أن تهز عرش "متغطرسي" أوروبا، ومن يحكمون على الأشياء عن بعد دون معرفة كاملة.

في الأخير كل ما كان يُنشر ما هو إلا وضع طبيعي لحياة امرأة رفقة صديقها أو زوجها في بلد جديد، حتى أتت المؤثرة الأرجنتينية بالمفاجأة الكبرى..

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في أواخر سبتمبر 2024، فاجأت جورجينا الجميع بإطلاق عطرها الأول "Sense" من قلب الرياض؛ لا! هو ليس مجرد عطر، بل هو رسالة غير مباشرة، يجمع بين الشرق والغرب بالتعاون مع العلامة التجارية السعودية "Laverne".

وفي حفل ضخم بالرياض، حضره الكثير من مشاهير العرب من ممثلات ومطربات ومؤثرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حضرت جورجينا رفقة أبنائها لإطلاق عطرها.

"الأنوثة في زجاجة" .. هكذا وصفت صديقة الدون عطرها الجديد، وتقول عنه الشركة المنتجة: "سينس لم يكن صدفة! بل كان نتيجة رحلة من التخطيط والعمل تجاوزت عاماً بأكمله.. ابتكرت خلالها داليا ايزم بالتعاون مع جورجينا رودريجيز أكثر من ٧٤٠ عينة، لتختار أخيرًا جورجينا التركيبة المثالية التي تجسد كل مشاعرها في زجاجة عطر.. ليكون سينس جامعًا لكل أسرار الأنوثة في زجاجة؛ فهو من وحي زهرة تمايلت كراقصة باليه، ومن أسرار الأنوثة التي عجز الشعراء عن كشفها!، لقد صمم سينس ليجعل للأنوثة ملامح تبتسم وتقول (أنا أشعر، إذًا أنا موجودة!، هو كلمة أحبك التي توجهينها لنفسك أولًا ثم للعالم..".

"أنا جورجينا" يقول كل شيء!

إن كان هذا العطر أحدث ضجة كبرى في العالم العربي والأوروبي على حد سواء، فتلك الضجة لا تقل عن تلك التي أحدثتها جورجينا كذلك قبل إزاحة الستار عنه بفضل الموسم الثالث من مسلسلها الواقعي "أنا جورجينا" بالتعاون مع منصة "نتفليكس"..

كما هي العادة؛ هذا المسلسل يرصد محطات من حياة الأرجنتينية قبل معرفة كريستيانو وبعده، لكن الموسم الثالث تم تخصيصه تحديدًا للحديث عن التغييرات التي طرأت على حياتها بعد الانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية.

وبعبارات بسيطة، نجحت عارضة الأزياء في إيصال رسالتها للعالم، إذ قالت: "في السعودية سنحت لنا الفرصة لحضور أعظم الفعاليات وعروض الأزياء العالمية، والتعرف على أشخاص مذهلين لم أكن أحلم بمقابلتهم، حين أخبرني كريستيانو أنه سيلعب في نادي النصر، شعرت بارتياح كبير لأنني أردت مغادرة مانشستر؛ كنت أدرك عظمة ما ينتظرنا هناك، وكنا متحمسين للغاية، وغمرتني سعادة عارمة حين قررنا السفر إلى السعودية.

"أعيش في الرياض أيامًا حافلة ومليئة بالسعادة، وأشعر بأن ساعات اليوم ليست كافية، أنا امرأة لا تقهر ومحظوظة وملهمة للكثيرين، وإن كنت أرى نفسي بدينة وذات لياقة مقبولة (تبتسم)، لكنني غير منزعجة من زيادة وزني، فأنا متصالحة مع هيئة جسدي".

ليس هذا فحسب بل أعربت الأرجنتينية عن رغبتها في تصوير فيلم في منطقة "العلا": "هذا المكان ساحر لدرجة أنه عندما زرتها لأول مرة مع كريستيانو، ترددنا حتى في الحديث خوفًا من إفساد اللحظة، أتمنى أن أصور فيلمًا هنا، فالموقع رائع، ويمتص طاقتك ويعيدها إليك مجددًا".

"اللقاء الملحمي" .. هنا حيث تغيرت شخصية جورجينا!

الأمر لا يقتصر عند انخراط صديقة رونالدو في الحياة مع أبنائها وحياتها العملية، إنما حتى شخصيتها تغيرت بطريقة جعلت الصحف والمواقع العالمية تتحدث عن هذا الجانب.

هنا اقتحمت برونا بيانكاردي؛ صديقة البرازيلي نيمار دا سيلفا وأم طفلته "مافي"، حياة جورجينا..

بعد أقل من عام على انفصال برونا ونيمار وسط اتهامات بخيانته لها، عادت علاقة الثنائي من جديد لوضعها الطبيعي، وانتقلت البرازيلية للعيش مع لاعب الهلال في الرياض، قبل شهرين تقريبًا من الآن.

برونا بطبيعة الحال من خلال "ستوريهات" حسابها على منصة "إنستجرام"، نتقل مدى سلاسة حياتها في العاصمة السعودية، حتى أنها في ذات المرات قامت بتعريف الغرب عن "صلوات المسلمين الخمس". صوت الآذان لفت مسامعها، فنشرته عبر "إنستجرام" معلقة: "مواقيت الصلاة في الرياض تضبط إيقاع الحياة هنا، إذ يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم"، مع تعريفهم بأسمائها "الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء"، ومواقيت كل منها.

لكن ليس هذا الجانب فقط هو ما حضرت به "القوة الناعمة" لصديقة نيمار..

البرازيلية برزت خلال الفترة الماضية خلال لقائها بجورجينا في أحد مطاعم الرياض، وهو اللقاء الذي نقلته عديد الصحف والمواقع العالمية، ووصفه البعض بـ"الملحمي".

جورجينا اجتمعت مع برونا وصديقاتها في 30 من أكتوبر الماضي، ونشرت الصورة عبر "إنستجرام" معلقة: "لقائي بالأمس مع نساء رائعات".

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هذا اللقاء لفت نظر المعلق البرتغالي بيدرو كابيتاو، إذ قال عبر برنامج "V+FAMA": "هذا غريب للغاية، خلال ثماني سنوات؛ هذه المرة الأولى التي نرى فيها جورجينا رفقة زوجة لاعب كرة قدم، لدي معلومة من مصادر في الصحافة الإسبانية أنها لا تشعر بالراحة في وسط كهذا وتغار من أجواء عالم كرة القدم".

كذلك علقت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" هي الأخرى على هذا الاجتماع، ناقلة تصريحات لزوجة لاعب كرة قدم برتغالي - لم تكشف عن اسمه -: "التقيت من قبل أنا وأصدقائي بجورجينا، كنا نتقابل في مقصورات الاستادات، هي تعرفنا جيدًا، لكنها لا تقول لنا (مرحبًا) أبدًا، أيضًا تحاول تجنبنا، أعتقد أنها لا تشعر بالأمان".

الصحيفة نفسها نقلت عن شاهدة آخرى: "جورجينا لا تشعر بالراحة ولا تقبل الوصول لها، ذات مرة ذهبت أنا وصديقة لتحيتها وإخبارها أننا من أكبر المعجبين ببرنامجها، لكن ليس هناك مدخل للوصول إليها، لقد كانت محاطة بالمجموعة المقربة منها وتنظر إلى هاتفها".

نعم.. كل هذا تغير وسط سحر الرياض ومع برونا بيانكاردي!

السعودية تجني ثمار "القوة الناعمة"!

كما أشارنا وذكرنا في السطور السابقة، كل ذلك مؤكد أنه يصب في صالح المملكة العربية السعودية أمام نجوم كرة القدم وزوجاتهم.

لكن على الجانب الآخر، قد يلعب كذلك دورًا في ملف تجديد عقدي كريستيانو رونالدو ونيمار مع النصر والهلال على الترتيب، واللذين ينتهيا بنهاية الموسم الجاري.

السعودية - بحسب عديد التقارير الصادرة منها - تعتبر بقاء هذا الثنائي مهم للغاية في رؤية 2030 وملف استضافة كأس العالم 2034، والأمر ذاته في مجال تسويق حقوق بث دوري روشن.

و"القوة الناعمة" للمرأة قادرة على اختصار الكثير من المسافات في عديد الملفات، وراحتها تنعكس على زوجها في المقام الأول، لذا يبدو أننا أمام المزيد من تبعات قرار جورجينا بـ"الخروج عن منطقة راحتها" والاجتماع مع برونا بيانكاردي وصديقاتها في الرياض، على الجانبين سواء رونالدو أو نيمار!