نساء في كرة القدم | من "الواكا واكا" إلى الساعات .. شاكيرا حُلم المراهقين الذي حطمه بيكيه

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حديثنا اليوم عن المطربة الكولومبية اللبنانية شاكيرا .. حلم المراهقين في بداية القرن الحالي والذي دمره نجم دفاع برشلونة جيرارد بيكيه!

شاكيرا .. ثورة في عالم الغناء وحلم المراهقين!

وُلدت شاكيرا لأب لبناني وأم كولومبية من أصول إسبانية عام 1977، وهي البنت الوحيدة للزوجين من بعضهما البعض، لكن لها إخوة وأخوات غير أشقاء من والدها دون ويليم مبارك.

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اتجهت للغناء والتمثيل منذ دخلت سن المراهقة وبدأت بإطلاق الألبومات عام 1991 ولم تكن قد تجاوزت عامها الـ14، ولكنها لم تُحقق النجاح سوى عام 1995 وخاصة في الدول التي تتحدث اللغة الإسبانية.

حظيت بمسيرة فنية ممتازة ولُقبت بملكة الموسيقى اللاتينية، وقد اشتهرت برقصها الشرقي على الأغاني اللاتينية، وسُرعان مع أصبحت مع بدء القرن الجديد حلم المراهقين في شتى أنحاء العالم.

صعودها القوي للقمة في الغناء منحها فرصة غناء الأغنية الرسمية لكأس العالم نسختي، 2006 و2010، في ألمانيا وجنوب إفريقيا على الترتيب.

يُمكن الجزم أن أغنية شاكيرا "واكا واكا" في افتتاح مونديال 2010 هي الأشهر في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، خاصة أنها أقرنت الغناء باستعراض مذهل جذب الإعجاب من مختلف أنحاء العالم.

شاكيرا تُوصف من عديد النقاد والمؤرخين المهتمين في مجال الغناء بأنها صاحبة ثورة في الأغاني اللاتينية ويُعاد لها الفضل في انتشار تلك النوعية من الأغاني في مختلف أرجاء العالم وليس فقط في البلاد المتحدثة بالإسبانية.

شاكيرا وبيكيه .. صدفة الـ "واكا واكا" بدأت العلاقة الجميلة

"كان يوم حبك أجمل صدفة .. لما قابلتك أجمل صدفة" .. كلمات أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة تنطبق تمامًا على بداية قصة حب شاكيرا ونجم دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، عام 2010.

الصدفة جعلت المدافع الإسباني أحد اللاعبين الذين تم استدعائهم للمشاركة في تصوير أغنية كأس العالم الرسمية، واكا واكا، وهنا تعرف على شاكيرا عن قرب وبدأ الإعجاب المتبادل من الطرفين، حتى أن اللاعب وعدها بالفوز بكأس العالم لأجلها، وقد فعل بالفعل.

شاكيرا قالت أن الأغنية كانت السبب في التعرف على والد أطفالها وبناء تلك العائلة الجميلة، كما يظهر في مقطع الفيديو أعلاه.

أعلنت العلاقة عام 2011 وبدأ الثنائي القصة الجميلة، التي دمرت حلم المراهقين، رغم فارق العُمر بينهما والذي وصل إلى 10 سنوات كاملة، وقد كانت شاكيرا متخوفة من ذلك الفارق في البداية قبل أن تضعه جانبًا، إذ قالت عن ذلك "كان عُمره 23 عامًا وأنا 33 عامًا حين تعرفنا، خفت في البداية لكني تخطيت الأمر في النهاية وأدركت أن فارق العُمر لا أثر له بعلاقة الرجل والمرأة".

العلاقة الجميلة بين الطرفين استمرت طويلًا، وقد أنتجت الطفلين ميلان وساشا، ولكن النهاية أتت أخيرًا بالانفصال بينهما عام 2022 لأسباب لم تُعلن رسميًا لكن قيل أحيانًا أنها تتعلق بالخيانة وأحيانًا بالمال.

انتقام شاكيرا وحرب الساعات!

إشاعات الخيانة والانفصال لاحقت شاكيرا وبيكيه على مدار علاقتهما معًا، لكن الثنائي كان ينفيها دومًا ويُصر على أن المسافات البعيدة وانشغال كل منهما بعمله لا يؤثر أبدًا عليهما وعلى حبهما وعائلتهما، لكن كل ذلك انتهى في يونيو 2022.

الإعلام تحدث عن اكتشاف شاكيرا خيانة بيكيه لها مع صديقته الحالية "كارا شيا"، وهو ما أدى إلى الانفصال في النهاية، وقد انتقمت الشقراء الجميلة من المدافع الإسباني بإصدار أغنية تتحدث عن العلاقات العاطفية والخيانة، وقد وصفت بيكيه ضمنيًا بأنه استبدل سيارة الفيراري بتوينجو وساعة الرولكس بالكاسيو!

شركة كاسيو للساعات لم ترد رسميًا على تلك الكلمات سوى بالإشارة عبر منصة إكس إلى أن منتجاتها تدوم مدى الحياة، فيما نفت أن تكون تغريدات أخرى هاجمت الثنائي وعلاقتهما تابعة لها، وذلك بعد انتشار تغريدة تقول "بطاريات ساعات كاسيو تدوم أكثر من علاقة شاكيرا وبيكيه".

بيكيه يعتزل بعد الانفصال بأشهر

تحدثت الصحف الإسبانية عن سوء حالة بيكيه النفسية بعد طلب شاكيرا الانفصال عنه وحدوث ذلك بالفعل صيف 2022، وقد أثر ذلك على مستواه الفني في الملعب مع برشلونة.

بيكيه كان يمر بحالة تراجع فني وبدني بالفعل خلال الموسمين الأخيرين، وقد ساهم ذلك في عدم لعبه كثيرًا مع بداية موسم 2022-2023، ومع ذلك الوضع والانتقادات العنيفة ضده والحديث عن رحيله في انتقالات يناير، فاجأ اللاعب الجميع بإعلان اعتزاله اللعبة في نوفمبر 2023.

بيكيه لم يلعب سوى 10 مباريات بواقع 594 دقيقة فقط في الموسم الجاري وختم مسيرته بمواجهة ألميريا في كامب نو.