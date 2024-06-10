نساء في كرة القدم | زابرينا فيتمان .. أول مدربة تقتحم عالم كرة القدم للرجال في ألمانيا

سلسلة جديدة أطلقها جول النسخة العربية حول أبرز النساء في عالم كرة القدم

كرة القدم كانت ومازالت في نظر العديد لعبة الرجال، إذ رغم التقدم الكبير في الكرة النسائية وتواجد لاعبات بجودة عالية، إلا أن مقاليد الحكم خارج الملاعب ظلت بأيدي الرجال .. مع هذا، فهناك عدة نساء اخترقن ذلك الحاجز وفرضن أنفسهن على اللعبة الأشهر في العالم. جول النسخة العربية يُطلق سلسلة جديدة تتحدث عن أبرز النساء في عالم الساحرة المستديرة.

حلقتنا اليوم عن زابرينا فيتمان .. أول مدربة تقتحم عالم كرة القدم للرجال في تاريخ ألمانيا

بدأت أسماء المدربات تظهر مؤخرًا في كرة القدم للرجال، حيث بدأن بالحصول على الفرص وإن كان في الدرجات الدنيا وفرق الشباب، لكن الأمر كان بعيدًا عن ألمانيا حتى مايو الماضي حين أعلن نادي إنجلوشتات الناشط في دوري الدرجة الثالثة تعيين فيتمان كمدرب مؤقت، عقب إقالة مايكل كولنر، حتى نهاية الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السيدة صاحبة الـ32 عامًا أبدت سعادتها الكبيرة بتلك الفرصة، إذ قالت للموقع الرسمي للنادي "لا يوجد مكان آخر أحب أن أبدأ به مسيرتي التدريبية أفضل من إنجلوشتات، إنه أمر خاص بالنسبة لي فهو نادي مدينتي. بدأت هنا منذ 19 عامًا، كنت لاعبة وها أنا أبدأ أولى خطواتي في التدريب".

زابرينا كانت قد قادت فريق تحت 19 عامًا في النادي قبل توقيع العقد الأخير، وقد أكد ديتمار بيرسدورفر، المدير الرياضي للنادي، أنها الخيار الأفضل لتولي المنصب كونها تعلم كل شيء عن الفريق وحققت نجاحًا جيدًا مع فريق تحت 19 عامًا، مشيدًا بتطورها الكبير على الصعيدين المهني والشخصي.

ذلك كان المشهد الأخير من تلك القصة الملهمة، لكن ماذا عن المشاهد الأولى؟ البدايات ..

ويتمان المولودة في مدينة إنجلوشتات عام 1991، بعد عام واحد من فوز ألمانيا بنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين في إيطاليا، بدأت مسيرتها كلاعبة مبكرًا مع كيبفينبيرج، قبل أن تنتقل إلى إنجلوشتات ثم ترحل إلى ولاية كنتاكي الأمريكية في عامها الـ16 وتُمارس اللعبة هناك في المدرسة الثانوية، وبعدها أصبحت مدربة للطلاب الأصغر سنًا، وقد عادت إلى ألمانيا بعد عام واحد.

بدأت فيتمان مسيرتها كمدربة عام 2009 في مدرسة أودي شانزر لكرة القدم التابعة لإنجلوشتات، وبعد 3 سنوات تولت تدريب فريق السيدات تحت 15 سنة واستمرت معه حتى عام 2018 حيث انتقلت إلى فرق الرجال في إنجلوشتات.

بدأت العمل مع النادي الألماني في تدريب الناشئين من 10 إلى 14 عامًا، وقد ساهمت في ظهور عدد من المواهب مثل فيليكس كيدل وماركوس بوناث، بعدها عملت كمدربة مساعدة مع روبرتو باتزولد في دوري الناشئين موسم 2018-2019 وأنهته في المركز الثالث.

واصلت فيتمان خطواتها الثابتة في تدريب الشباب بالنادي حتى وصلت إلى منصبة مدربة فريق تحت 19 عامًا موسم 2021-2022، وقد استمرت معه حتى حصلت على فرصة تدريب الفريق الأول في الثاني من مايو الماضي.

زابرينا قادت إنجلوشتات في 3 مباريات خلال مايو، تعادلت في الأولى 1-1 أمام فالدهوف مانهايم، وكذلك فعلت في الثالثة أمام زاندهاوسن، فيما استطاعت تحقيق فوزها الأول في المباراة الثانية وكانت بنتيجة 6-1 على لوبيك.

الأداء الجيد للفريق والعلاقة الودية مع اللاعبين جعلت النادي يُجدد ثقته بالمدربة الشابة ويمنحها فرصة العُمر بتولي تدريب الفريق في الموسم القادم، وقد أعلن ذلك في الخامس من يونيو الجاري.

السيدة الألمانية ستكون أمام تحدٍ كبير الموسم القادم، حيث قد يقود نجاحها بعض الأندية للتمتع بنفس الجرأة والشجاعة لاتخاذ نفس القرار.

