"نريد هذا اللاعب من برشلونة!".. وداع أوروبا الكارثي ينقذ الاتحاد

هل ينتقل نجم برشلونة إلى الاتحاد؟

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بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا، بات السؤال واردًا بقوة حول إمكانية رحيل الألماني أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق الكرة بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد اعتباره واحدًا من الصفقات المطلوبة في دوري روشن السعودي.

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حارس برشلونة يمتلك فرصة لتحقيق رقم قياسي، والاقتراب من الفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس مرمى لهذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، من أصل 21 مشاركة في الدوري الإسباني، كما لم يستقبل تير شتيجن أي هدف، في آخر 6 مباريات في المسابقة، ليصبح بحاجة إلى 53 دقيقة فقط أمام ريال مدريد، في لقاء الكلاسيكو، ليعادل رقمه الفريد، بالوصول إلى 636 دقيقة من الشباك النظيفة، والتي حققها في موسم 2022-2023.

وذكرت صحيفة "المدينة" أن إدارة شركة نادي الاتحاد، عقدت اجتماعًا مع النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لدوري المحترفين السعودي، وعرضوا أهم الصفقات التي يريدها العميد في الصيف المقبل، وعلى رأسها الحارس الألماني شتيجن.

وعاد تير شتيجن للملاعب بعد غياب استمر لمدة تتجاوز شهرين، إثر خضوعه لعملية جراحية في الظهر، في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير الماضي، ليعود في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3) أمام غرناطة في الجولة 24، ثم استقبل هدفًا أمام سيلتا فيجو في لقاء الجولة 25، الذي انتهى بفوز برشلونة (2-1)، قبل أن يحقق سلسلة الشباك النظيفة في آخر 6 مباريات في الدوري الإسباني.

في المقابل، لم يشفع تألق تير شتيجن محليًا، في إنقاذ مسيرة برشلونة الذي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي، حيث استقبل الحارس الألماني 4 أهداف في مباراة العودة التي انتهت بفوز باريس بنتيجة (1-4).

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ويبحث الاتحاد عن حارس بديل للبرازيلي مارسيلو جروهي، الذي يستعد لمغادرة قلعة العميد، بعد استبعاده من قائمة أجانب العميد في المسابقات المحلية، مع قرب انتهاء عقده في نهاية الموسم، فيما يقدم عبد الله المعيوف، الذي يقود حراسة الاتحاد بصورة أساسية منذ انتقاله في يناير الماضي، آداءً متذبذبًا مع الفريق، حيث حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات فقط من أصل 23 مباراة، استقبل خلالها 34 هدفًا.

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