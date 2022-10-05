"نريد ميسي" .. رونالدو يتمنى ضم ليونيل لفريقه!

هل ينضم ميسي لفريق رونالدو؟

بعد انتشار التقارير الصحفية حول عودة لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي إلى برشلونة، يبدو أن البرغوث لديه فريق آخر قد يفكر بالانضمام إليه.

حيث تحدث أسطورة كرة القدم رونالدو نازاریو عن فكرة انضمام البرغوث الأرجنتيني إلى فريقه " كروزيرو" البرازيلي الذي اشتراه في عام 2021.

ماذا قال رونالدو؟

أثناء البث المباشر على منصة "Twitch" رفع مشجعي كروزيرو أسماء بعض لاعبي كرة القدم لمالكهم للتوقيع معهم وكان أحد الأسماء التي ظهرت في النهاية هو نجم برشلونة السابق.

ورد رونالدو حول ذلك، حيث قال: "هل يمكنك تخيل ذلك؟ سئم ميسي من أوروبا ويقول: "أريد أن أذهب لفريق رونالدو، أريد أن ألعب لكروزيرو" هل يمكنك تخيل ذلك؟ سيكون رائعًا".

وكان رونالدو قد اشترى فريق كروزيرو البرازيلي في ديسمبر عام 2021، وهو نفس النادي الذي نشأ فيه كلاعب كرة قدم.

هل يرحل ميسي عن باريس سان جيرمان؟

في الفترة الماضية تشير التقارير إلى إمكانية انتهاء رحلة ميسي في فرنسا مع نهاية عقده بحلول صيف عام 2023.

وربط البرغوث بالعودة إلى برشلونة، وأوضحت العديد من التقارير أن الفريق الكتالوني هو الخيار الأول للبرغوث الأرجنتيني.

لكن تركيزه الأول الآن ينصب على تحقيق بطولة كأس العالم قطر 2022 مع منتخب الأرجنتين، حيث من الوارد أن يكون المونديال القادم هو الأخير لميسي.