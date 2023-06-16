"نريد كأس العالم من أجلها مثلما فعلت الأرجنتين مع ميسي"

هل ستتوج البرازيل بكأس العالم من أجل أسطورتها؟

بعد أقل من عام على التتويج الدرامي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم، يستخدم منتخبًا نسائيًا ذلك كحافز قبل انطلاق مونديال السيدات يوليو المقبل.

أسطورة البرازيل مارتا تستعد للمشاركة في كأس العالم للسيدات للمرة السادسة هذا الصيف وتأمل زميلتها كيرولين مهاجمة البرازيل بمنحها وادعًا يشبه ما حدث مع ميسي والتتويج باللقب الأغلى.

وصرحت كيرولين عبر موقع Globo.com قائلة "لا كلمات تصف شخصية مارتا، إنجاز الأرجنتين يلهمنا وما فعلوه من أجل ميسي، ونحن نريد فعل الأمر ذاته مع مارتا".

وأضافت "نحن نركز بشدة، ونرى أن كأس العالم فرصة لتغيير كل شيء بالنسبة أنا، نتفهم كل شيء ومتشوقون لتحقيقه".

وعلى عكس المنتخب البرازيلي للرجال الأكثر تتويجًا بكأس العالم، لم يسبق لسيدات السامبا التتويج بالمونديال. الفرصة الأقرب كانت نسخة 2007 لكن خسرن النهائي أمام ألمانيا.

مارتا البالغة من العمر 37 عامًا هي هدافة البرازيل على مستوى الرجال والسيدات برصيد 115 هدفًا، وكذلك كأس العالم للسيدات.

ويقع منتخب البرازيل في مجموعة في المتناول بجوار منتخبات بنما وجامايكا وفرنسا، ومن المتوقع صعوده إلى دور الـ16 في البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا المنطلقة في 20 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل.