"نريد الفوز قبل ركلات الترجيح" .. لويس كاسترو يتحدث عن أفضلية الهلال ورسالته إلى الحكم

ماذا قال كاسترو في المؤتمر الصحفي قبل نهائي السوبر

أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق نادي النصر، على أن فريقه سيسعى لحسم مباراته ضد الهلال بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل الدخول إلى ركلات الترجيح، وذلك خلال وقتها الأصلي.

ويواجه الهلال نظيره النصر مساء غدٍ السبت في أبها، بنهائي كأس السوبر، من أجل تحديد بطل النسخة الجديدة من تلك البطولة.

وعلق كاسترو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الهلال، على غياب النجم البرتغالي مارسيلو بروزوفيتش بسبب الطرد قائلًا: "جهزنا 11 لاعبًا للمباراة".

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وتابع: "هناك توازن عندما يتواجه الهلال والنصر، ولكن النهائي يُلعب في 90 دقيقة، وكل الماضي والمستقبل لا يحتسب، والتركيز على المباراة فقط".

وأردف: "الحكم مطلوب منه أن يحاول تهدئة الأمور في بعض الأوقات، أنا دائمًا أطلب من اللاعبين التركيز والهدوء والسيطرة على الأعصاب".

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: "الهلال يمتلك 24 ساعة استشفاء أكثر من فريقنا، وسنلعب تحت تلك الظروف، وعملنا على الاستشفاء وسنعمل آخر تمرين قبل النهائي، وسنبحث عن الفوز في 90 دقيقة قبل ركلات الترجيح".