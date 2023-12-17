"نرفض التصرفات الهمجية" .. مدرب أندورا يدافع عن رئيسه بيكيه بعد هجوم جماهير إسبانيول!

مدرب أندورا يهاجم جمهور إسبانيول ويدافع عن بيكيه....

تعرض إيدير سارابيا، المدير الفني لنادي أندورا، إلى حملة هجوم كبيرة من جمهور إسبانيول، بعد مهاجمتهم من المدرب الإسباني، عقب مباراة أندورا وإسبانيول، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتعادل الفريقان في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني بهدف لكل فريق، وشهد اللقاء هتافات بعض من جمهور إسبانيول، ضد جيرارد بيكيه مالك نادي أندورا.

وعقب اللقاء هاجم سارابيا جمهور إسبانيول، ووصفهم بالـ "همج" نتيجة هجومهم على بيكيه وقال في تصريحات إعلامية: "إذا كان إسبانيول، فريقًا كبيرًا فيجب أن يكون ذلك في كافة النواحي".

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ويعاني أندورا بشكل كبير هذا الموسم، إذ يحتل الفريق المركز السابع عشر من سلم ترتيب الدوري، بينما يأتي إسبانيول في المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر.

جدير بالذكر أن العلاقة بين بيكيه وسارابيا، قوية منذ سنوات منذ أن كان سارابيا مدربًا مساعدًا لللمدرب كيكي سيتين الأسبق للفريق الكتالوني، ودخل حينها المدرب في خلافات مع معظم لاعبي الفريق الكتالوني وعلى رأسهم بيكيه.