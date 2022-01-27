"نرحب بقدوم مبابي ومواجهة راموس ستكون غريبة"

يؤمن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أن وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون مفيدًا بصورة واضحة للنادي الإسباني.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو القادم، والمفاوضات متوقفة في الوقت الحالي بخصوص توقيعه على عقد جديد.

ويعتبر ريال مدريد هو المكان المفضل للمهاجم الشاب، وهو تطرق له كروس في تصريحات لـ"La 1 TVE".

ماذا قال كروس عن مبابي؟

النجم الألماني قال في تصريحاته:"سيكون من المثير التعاقد مع مبابي، هو لاعب كبير ونحن نريد هذه النوعية من اللاعبين معنا".

وأضاف:"ليس سرًا أن ريال مدريد يريد التعاقد معه، وسيكون من الرائع تواجده معنا في المستقبل".

وأما عن إمكانية اعتزاله في ريال، أوضح كروس:"أنا سعيد جدًا هنا، ليس أنا فقط بل عائلتي أيضًا، آمل حدوث ذلك لو كانت هذه هي فكرة النادي".

كيف تحدث عن مواجهة باريس وأتلتيك بيلباو؟

لاعب وسط ريال قال عن مواجهة دور الثمانية ضد بيلباو:"من الصعب جدًا فهم توقيت هذه المباراة نظرًا لأهميتها لنا خلال الموسم".

اللعب أمام باريس سان جيرمان ورؤية سيرخيو راموس بقميص النادي الفرنسي:"سيكون الأمر غريبًا، راموس لم يكن مثل أي لاعب آخر، لقد كان القائد ولكن هذه هي كرة القدم".

مستوى إيدين هازارد:"أنا أثق به، لا يمكن لأي لاعب أن يفقد الجودة من يوم إلى آخر بهذه الطريقة".

وأما عن رأيه في مستويات برشلونة مع تشافي:"لا أرى الكثير من مبارياتهم هذا الموسم".

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