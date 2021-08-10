"نرحب بالحكم القطري، لكن الجمهور أصيب بخيبة أمل"

الهلال والنصر طلبا حكامًا أجانب

انتقد الناقد الرياضي محمد الدويش قرار اتحاد كرة القدم السعودي استقدام حكام من قطر لإدارة مباراتي الهلال والطائي والنصر وضمك ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي، مؤكدًا أن الجمهور أصيب بخيبة أمل لأنه كان ينتظر الأفضل.

الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ينطلق مساء غدٍ الأربعاء بمواجهة تجمع الفيحاء والاتحاد في مدينة المجمعة، ومن ثم سيلعب يوم الجمعة النصر أمام ضمك ومساء السبت الهلال مع الطائي.

وقد طلب ناديا الهلال والنصر من اتحاد كرة القدم السعودي استقدام حكام أجانب لمباراتيهما في الجولة الأولى تنفيذًا لقرار الاتحاد السماح للأندية طلب استقدام حكام أجانب دون حد أقصى خلال موسم 2021-2022.

المصادر الصحفية أكدت أن اتحاد الكرة اختار الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لقيادة مباراة مرسول بارك بين النصر وضمك، فيما سيتواجد مواطنه سعود العذبة على رأس طاقم حكام مباراة الهلال والطائي على استاد الملك فهد الدولي.

الجماهير قابلت هذا الاختيار بالكثير من الاعتراض والسخرية، خاصة في ظل تحمل الأندية مبلغ 175 ألف ريال سعودي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لكل مباراة.

الدويش وخلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي أكد على احترامه وتقديره للتحكيم القطري، لكن موضحًا أن استقدام حكام من قطر ما لم يكن ضمن بروتوكول تبادل بين الاتحادين السعودي والقطري يعني اعتراف الأول بأفضلية الحكام القطريين على السعوديين.

مضيفًا "لا أريد التقليل من الحكام القطريين، بل استعانة الاتحاد السعودي بالحكام القطريين في أول جولة من الدوري السعودي ولمباراتي النصر والهلال يُعد بمثابة شهادة واعتراف بتفوق الحكام القطريين على السعوديين، وأنه لم يستطع صناعة حكام جيدين كما فعلت قطر، إلا لو كان الأمر ضمن بروتوكول تبادل للحكام".

"الجمهور أصيب بخيبة أمل بالطبع ومعه حق لأنه كان يتوقع بهذا المبلغ الكبير رؤية أفضل حكام العالم، لكن هذا لا يجرنا للتقليل من الحكم القطري، بل نرحب به في بلده الثاني".

يُشار إلى أن الحكم السعودي تركي الخضير سيُدير مباراة الفيحاء مع الاتحاد التي ستقص شريط الموسم الجديد من الدوري السعودي.