"ندفع ثمن أخطاء برشلونة" .. منتخب هولندا يستبعد فرينكي دي يونج من يورو 2024 رسميًا

ضربة قوية لمنتخب هولندا..

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسميًا، استبعاد نجمه فرينكي دي يونج، متوسط ميدان نادي برشلونة الإسباني، من قائمة "يورو 2024".

هولندا تتواجد في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أوروبا، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، إلى جانب منتخبات فرنسا وبولندا والنمسا.

وكشف الاتحاد الهولندي في بيان رسمي، عن عدم تعافي دي يونج، من الإصابة على مستوى الكاحل، والتي تعرض لها في الجزء الأخير من الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، مع فريقه برشلونة.

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وفي هذا السياق.. فتح رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، النار على نادي برشلونة؛ بعد تأكد غياب دي يونج، عن بطولة كأس أمم أوروبا.

كومان قال في المؤتمر الصحفي، بعد فوز هولندا الودي على أيسلندا (4-0)، مساء يوم الإثنين: "دي يونج لديه تاريخ طويل مع إصابة الكاحل.. ناديه اتخذ مخاطر سابقًا، والآن منتخب هولندا يدفع الثمن".

جدير بالذكر أن كومان، أحد أساطير نادي برشلونة عبر التاريخ، كما سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم، لفترة قصيرة "من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021"؛ حصل خلالها على لقب كأس الملك.