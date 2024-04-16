"لم نخسر الدوري بعد" .. نجم ليفربول السابق يرفع الحرج عن صلاح ويلوم دياز ونونيز

"من الممكن أن يحدث الكثير في 6 مباريات"

يرى نيل ميلور، لاعب ليفربول السابق، أن فرص فريقه لا تزال قائمة في إنقاذ الموسم سواء بالعودة إلى المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي وآرسنال، أو تحقيق ريمونتادا أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.

وتعثر ليفربول في مباراتين على التوالي بالدوري الإنجليزي، بعد تعادل مع مانشستر يونايتد وخسارته من كريستال بالاس، بينما خسر على ملعبه الآنفيلد في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي على يد ضيفه أتالانتا الإيطالي (0-3).

وقال نيل ميلور في بودكاست مع شبكة "Talk sport": "بالطبع الهزيمة من كريستال بالاس محبطة للغاية، خصوصً أنها جاءت بعد أيام من التعثر أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، ظننت أن ليفربول سيرد بقوة لكنه سقط أكثر وأكثر بخسارته في الدوري الأوروبي بثلاثية أمام أتالانتا".

وأضاف: "ليفربول بدأ بشكل غير جيد، وتلقى الهدف الأول من كريستال ومن ثم بدأ مسلسل إهدار الفرص سواء بالكرات في العارضة والقائم أو بفضل تألق حارس الضيوف، الذي أنقذ فريقه من أهداف محققة، لكن الريدز كان عليهم أن يأخذوا الفرص بمنتهى الجدية للفوز، لقد أحبطوني للغاية خصوصً بعدما شاهدت سقوط آرسنال أمام أستون فيلا".

وعندما سئل ميلور حول ابتعاد صلاح عن مستواه المعهود، أجاب: "صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، وأثبت كثيرًا أنه من اللاعبين الحاسمين في أي وقت خلال المباراة، لكنه كان في أغلب الأوقات محاصرًا بين ميتشيل وليرما، ولم يمنحاه أي متنفس للهروب والتسجيل، وذلك كان يوفر مساحات لنونيز ودياز لكنهما لم يستغلا الأمر".

وتطرق مهاجم الريدز السابق للحديث عن مباراة أتالانتا المقبلة، قائلًا: "فوجئت بما قدمه الفريق الإيطالي في الآنفيلد، ولم أر ليفربول بهذا الشكل من قبل، لكن هناك أمل في العودة رغم صعوبة الموقف، وإذا سجل الفريق هدفًا في البداية فسيكون قادرًا على إحراز الثاني والثالث".

وختم: "المنافسة انتهت بالنسبة لليفربول؟ بالطبع لا، أمامنا 6 مباريات والفارق مع مانشستر سيتي نقطتين فقط، نعم الفرص أفضل للسيتي الآن ولكن في 6 مباريات من الممكن أن يحدث الكثير والكثير، لم يكن أحد يتوقع سقوط ليفربول وآرسنال أمام كريستال بالاس وأستون فيلا، السيتي أيضًا لديه مباريات صعبة أمام برايتون وتوتنهام خارج ملعبه".