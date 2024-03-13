"نحو نسخة أفضل من كل شخص" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن مشروعه الجديد

الكشف عن مشروع كريستيانو رونالدو الجديد..

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كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن مشروع جديد كان يعمل عليه، خلال الفترة الماضية.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وفي عقد حتى 30 يونيو 2025.

ودشن رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تطبيقًا صحيًا شاملًا، يجمع كل تجاربه اللياقية والبدنية، بالإضافة إلى أسلوب التغذية الذي اتبعه في مسيرته الكروية، وخطة التوازن العقلي.

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وقال الأسطورة البرتغالية، مخاطبًا متابعيه حول العالم: "حقق أفضل نسخة من نفسك؛ باتباع أسلوب حياة متوازن".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، تلقى الصدمة تلو الأخرى مع نادي النصر، في الفترة الأخيرة؛ بتوديع مسابقة أبطال آسيا 2023-2024، إلى جانب الابتعاد عن الهلال، متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، بـ12 نقطة كاملة.

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