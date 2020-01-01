نحو رونالدو جديد.. ماذا يحتاج ريال مدريد الموسم القادم؟

موسم الانتقالات الصيفية واحتياجات ريال مدريد

يحتاج ريال مدريد إلى تعاقدات؟ السؤال الذي يتكرر كل مرة في كل ميركاتو سواء كان ريال مدريد يحتاج إلى لاعبين أم لا، طالما لم يحقق كل الألقاب الممكنة فهو بالطبع يحتاج إلى اقتحام الميركاتو.

ولكن بالنظر إلى المنطق لا ما يحدث دائمًا، هو أن ريال مدريد متكامل إلى حد كبير، لا يحتاج إلى إضافات كثيرة، وحتى إن احتاج، فلينظر في قائمة معاريه.

مارتن أوديجارد وسيبايوس؟ لا مكان لهم وسط هذه الأجواء المليئة بفرانشيسكو إيسكو الذي لا يلعب مثلًا، إذًا فلننظر إلى الدفاع، يحتاج لاعب ربما بدلًا من راموس.

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في الهجوم؟ جاريث بيل لا يلعب أيضًا، ويوفيتش لا يلعب، وماريانو دياز لا يلعب، ورغم ذلك يعاني ريال مدريد من أزمة هجومية.

في نفس الوقت الذي يعاني فيه ريال مدريد من أزمة هجومية، يعاني الكوكب كله من أزمة اقتصادية ولا يمكن التعاقد مع لاعبين كبار.

إذًا ما الحل؟ بداية بيع اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق من أجل توفير السيولة، جاريث بيل لا يمكن أن يجلس ليخرج لسسانه للجميع ثم يحصل في نهاية كل موسم على 17 مليون يورو.

وبعد البيع ماذا يحدث؟ رونالدو الجديد، أي رونالدو؟ هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه منذ أن رحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي.

ريال مدريد لا يواجه أي أزمة في صناعة الفرص، ولكنه يواجه أزمة وحيدة في أنه يلعب بنفس الطريقة التي كان يعتمد عليها بوجود رونالدو، ولكن بدونه.

ريال مدريد يرسل الكثير من العرضيات في كل مباراة ثم في النهاية تجد الكرة في الهواء وهازارد وبنزيما خارج منطقة الجزاء بلا محاولة في لحاقها.

الجودة لدى ريال مدريد ليست أزمة، ولكن المشكلة في عدم ملائمة اللاعبين المتاحين للخطة في هذه النقطة فقط، تلك التي تتعلق بإنهاء الفرص.

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في الوقت الحالي لا يبدو أن زيدان سيغير تكتيكه، لذا عليه البحث عن رونالدو جديد، أي لاعب يرسل له الكرات العرضية ويضمن أنه على الأقل سيحاول الارتقاء لها.