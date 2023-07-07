نحو بورصة ناسداك.. برشلونة يلجأ لصندوق استثمارات سويسري للفكاك من أزمته الاقتصادية

النادي الكتالوني يدرك جيدًا حجم الأزمة

أصبح نادي برشلونة بصدد التفاوض مع صندوق Mountain Partners الاستثماري السويسري لدمج الأعمال الرقمية، التي تمثلها شركة Barça Media التي كانت ترعى العمليات الإعلامية الموسعة للنادي عبر شبكة الإنترنت.

سيتخذ النادي الكتالوني بذلك خطوة مهمة نحو دخول شركاته سوق الأسهم الأمريكية، حيث تهدف الشراكة المعنية إلى أعمال برشلونة في بورصة "ناسداك" قبل نهاية هذا العام ؛ وفقًا للمعلومات المنشورة في مجلة "إكسبانسيون".

سيتم خلال تلك الشراكة دمج الأصول الرقمية للنادي في إستراتيجية تسعى للاستفادة من وجود علامة برشلونة عبر الإنترنت وتوسيع نطاق الوصول في المجال الرقمي.

ستسمح هذه العملية للنادي الكتالوني بالوصول إلى موارد مالية إضافية في حل مبتكر جديد لمعالجة الوضع المالي الدقيق الذي يمر به الكيان الكتالوني.