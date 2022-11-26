"نحو السادسة" .. صديقة رودريجو تعلن الانفصال عن نجم البرازيل

توقيت ليس الأفضل

أعلنت صديقة رودريجو لاعب البرازيل الانفصال عن النجم الشاب أثناء مشاركته مع السامبا في فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.

الثنائي يتواعد منذ 2019، وكانا محط انتباه وسائل التواصل في ظل ظهورهما المتجدد سوياً على المنصات الإلكترونية، أو في احتفالات بطولات ريال مدريد.

ونشرت لوانا أتيك لوبيس على صفحتها على إنستجرام فيديو أعلنت فيه أنها انفصلت عن النجم الشاب منذ قرابة شهر، ولكن تمنت له التوفيق مع البرازيل وقالت: "نحو السادسة".

رودريجو أعاد نشر الفيديو عبر حسابه هو الآخر ورد بشكل مرح على رسالة صديقته السابقة كاتباً: "بكل السلام، شكراً لكي لو، نحن الآن ثنائي سابق".

وشارك الجناح الشاب كبديل في الظهور الأول للسيليساو في قطر عندما فازت الخميس على صربيا بهدفين نظيفين.