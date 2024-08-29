"نحن نتحسن وسنعيد الحماس للجماهير".. نجم برشلونة السابق يحذر أوروبا!

النجم السابق يتوعد الجميع بمستوى مختلف للفريق الكتالوني

يرى بويان كريكيتش المتحدث باسم برشلونة على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، إن النادي الكتالوني "يواصل النمو" في الوقت الراهن.

ووجه بويان تحذيرًا للفرق الأوروبية بين الفريق الكتالوني يشهد مرحلة تحسن في الوقت الحالي، قائلًا في تصريحات على هامش القرعة: "نحن البارسا، نحن نلهم الجميع للمنافسة ضد أي أحد، ونحن سعداء".

زأردف: "الفريق ينمو، وأنا معجب بما أراه في الوقت الراهن (من هانزي فليك).. ونريد أن نعيد الحماس بشكل كبير إلى المشجعين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووقع برشلونة في مسار صعب بقرعة الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 التي تشهد نظامًا جديدًا يتكون من 36 فريقًا.

حيث جاء طريق برشلونة مع كل من:-