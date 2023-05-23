نحن في حرب .. أنشيلوتي يعطي إسبانيا الحل السحري للتخلص من العنصرية!

المدرب المخضرم يعطي النموذج الأنسب للتخلص من أزمة فينيسيوس وغيرها من الأزمات

قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بدعوة السلطات الإسبانية للسير نحو النموذج الإنجليزي لمكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

هجمة عنصرية صارخة حدثت للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام فالنسيا مطلع هذا الأسبوع بالدوري الإسباني، بعد هجوم جماعي من جماهير الخفافيش بهتافات معادية لنجم ريال مدريد، وسط حالة سخط وجدل بوسائل الإعلام.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة ريال غدًا، الأربعاء، ضد رايو فاييكانو:"لقد سئمنا من الإهانة في كل مباراة، هذا يحدث لتشافي ويحدث لفينيسيوس جونيور وللجميع، الأمر يحدث خلف المقاعد ويتم وصفي بـ"ابن العاهرة" أنا والعديد من المدربين لذلك يجب على المؤسسات التحرك".

وأضاف:"في إنجلترا أنت لا تتعرض لمثل هذه الإهانات، لأن هذه القضية تم حلها منذ وقت طويل، لقد اتخذوا إجراءات صارمة بعد طرد المشجعين الإنجليز من أوروبا لمدة 5 سنوات، نعم هناك حالات متفرقة من العنصرية لكنك لا تتعرض للإهانة خلال المباريات".

وتابع:"لا توجد سيارات شرطة في المباريات في إنجلترا، ولكن هنا تشعر وكأنك ستذهب إلى الحرب بتواجد سيارة شرطة خلفك وأخرى أمامك".

يذكر أن مباراة ريال غدًا لا تمثل أي أهمية في سباق الحصول على الدوري الإسباني، بعدما حسم برشلونة اللقب لصالحه الأسبوع الماضي.