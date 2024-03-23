"نحن رقم 1 في البطولات بالسعودية مع الهلال" .. رئيس الأهلي يُفجرها

تصريحات مفاجئة لرئيس الأهلي

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فجر خالد العيسى رئيس النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عدد بطولات ناديه، حيث أكد على أنه الأول بالمناصفة مع نادي الهلال.

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وقال العيسى خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف" المذاع على القناة الإخبارية: "نحن رقم 1 في المملكة مع الهلال في عدد البطولات".

وبعد سؤال مقدم البرنامج عن عدد بطولات الأهلي، قال العيسة: "الأرقام أتركها للأشخاص الذين سيصدرونها بشكل واضح، وأنا أعلمها جيدًا ولا أستطيع أن أفصح عنها".

وتقوم لجنة حاليًا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برصد وتوثيق عدد بطولات جميع الأندية، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

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وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن من قبل عن أنه سيتم الإعلان عن توثيق البطولات بنهاية العام الجاري.

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