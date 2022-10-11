نحن جاهزون للمونديال؟ كل الأمور واضحة الآن يا رينارد!

الوضع لا يُبشر بالخير!

أنهى المنتخب السعودي معسكره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بالتعادل أمام بنما في آخر التجارب الودية بالمعسكر، ليصدر الأخضر القلق للجماهير الخضراء قبل المونديال!

بالأمس خرج هيرفي رينارد بتصريحات عبر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر"، أكد خلالها على أن الأخضر أصبح الآن جاهزًا للمشاركة في المونديال، لتعبر الجماهير عن سعادتها بما قالته المدرب الفرنسي.

توقعنا بعد ما قاله رينارد مما يُبعث الطمئنينة لقلوب الجماهير السعودية، أن لاعبي الأخضر سيأكلون الأخضر واليابس في مباراة بنما وهي آخر الوديات في معسكر أبو ظبي، قبل الودية الأخيرة أمام كرواتيا بالرياض.

ولكن ما شاهدناه هو منتخب مضطرب على الجانب الدفاعي، بجانب عدم تركيز هجومي خاصة من سالم الدوسري الذي يعقد عليه الجماهير الخضراء الكثير من الآمال.

طوال المباراة لا يوجد تركيز من سالم الدوسري، لم يقدم الإضافة الهجومية التي اعتدنا عليها خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من ذلك أصّر رينارد على استمراره في الملعب دون تغييره.

سنواجه الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، ونحن الآن نشعر بالقلق مما قد يحدث أمام منتخب يعج بالنجوم، ولن يكون هناك مجال لإصلاح أي أخطاء فنية أو تكتيكية.

المسؤولون في الكرة السعودية لم يقصروا في شيء، رينارد طلب أن يخوض معسكرًا لمدة شهر كامل، وتوقف دوري روشن للمحترفين بناء على طلبه، كما دافع عنه الجميع رغم خياراته غير المقنعة.

الأخضر يتعادل مع بنما بهدف لكل منتخب في آخر المباريات الودية بمعسكر أبوظبي. 🤝#السعودية_بنما pic.twitter.com/KUvQu4xPQ3 — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 10, 2022

سيُعلن رينارد غدًا عن قائمة المنتخب السعودي التي ستشارك في كأس العالم قطر 2022، والوقت أصبح ضيقًا للغاية، وأصبحنا على بُعد أيام قليلة جدًا من انطلاق كأس العالم.

الحقيقة أن ما قاله رينارد أمس بأن الأخضر أصبح جاهزًا للمشاركة في المونديال، لا يمت للواقع بصلة، وشاهدنا هذا على أرض الواقع في ودية بنما.