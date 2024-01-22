"نحن بنفس العمر" .. مدرب إيران يرد على تصريحات مانشيني!

المدير الفني للسعودية كان قد أشار إلى منتخب إيران خلال تصريحاته الأخيرة

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رد أمير قلعة نوئي المدير الفني لمنتخب إيران على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني التي رشح خلالها المنتخب الإيراني للمنافسة بقوة على لقب كأس آسيا 2023.

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المدير الفني للمنتخب السعودي كان قد رشح المنتخب الإيراني بجانب اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للمنافسة على لقب كأس آسيا 2023، وقد استبعد الأخضر من المنافسة مبررًا الأمر بفارق المستوى بينه وتلك المنتخبات الأربعة.

تصريحات مانشيني جاءت عقب فوز فريقه على قيرغيزستان مساء أمس بهدفين نظيفين وحسم تأهله لدور الـ16 رسميًا، وقد رد عليه قلعة نوئي بتوجيه الشكر له والتأكيد على إعجابه الكبير به منذ كان لاعبًا.

حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الإمارات "أود الإيضاح أنني ومانشيني من نفس العُمر وأذكر جيدًا أداءه الرائع حين كان لاعبًا، وأنا سعيد حقًا بكل الأشياء التي قالها عني".

يُشار إلى أن إيران ضمنت تأهلها إلى دور الـ16 وستستهدف الحفاظ على صدارة المجموعة خلال المواجهة الختامية لدور المجموعات أمام الإمارات.

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