تسببت في "نحس" رفاق ليونيل ميسي .. تايلور سويفت تجبر منتخب الأرجنتين على تغيير خططه!

المغنية الأمريكية أضرت بنجوم التانجو، فماذا فعلت؟

وجد المنتخب الأرجنتيني نفسه مجبرًا على تغيير خططه خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب المغنية الأمريكية الشهير تايلور سويفت..

نجوم التانجو استضافوا أوروجواي أمس الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على استاد لابوموبونيرا الخاص بفريق بوكا جونيورز، والذي يتسع لـ57 ألف متفرج فقط، بينما اعتادت الأرجنتين أن تقيم مبارياتها على استاد مونيمونتال الخاص بريفر بليت، نظرًا لاتساعه لـ84 ألف متفرج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السبب في ذلك يرجع للأضرار التي تكبدها استاد مونيمونتال بعدما استضاف عدد من حفلات تايلور سويفت ضمن جولة Eras Tour خلال الفترة من 9 وحتى 11 من نوفمبر الجاري، إذ لا تزال أعمال الصيانة جارية في الاستاد بعد الفعاليات الكبرى التي شهدها.

لكن لسوء الحظ عاد هذا بالضرر على رفاق النجم ليونيل ميسي، إذ أن ملعب لابوموبونيرا شهد أول هزيمة لهم منذ كأس العالم قطر 2022، فخسر بالأمس أمام أوروجواي 2-0.

يشار إلى أنه رغم الهزيمة إلا أن الأرجنتين تتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة بعد مرور خمس جولات، بينما الأوروجواي تحل ثانيًا برصيد عشر نقاط.