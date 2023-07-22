“نحتاج للشجاعة لمهاجمة باريس” .. بيان ناري من رابطة اللاعبين لمساعدة مبابي

أطلقت رابطة اللاعبين المحترفين بيانًا ناريًا من أجل مساعدة النجم الفرنسي كيليان مبابي في مواجهة فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الموقف المعقد بينهما.
جاء هذا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وعددت خلاله التصرفات التي قام بها النادي في حق اللاعب حتى الآن، مؤكدة أنه لا يتلقى معاملة عادلة كبقية أفراد الفريق.
وكتبت الرابطة: "نشجب استبعاد قائد منتخب فرنسا من قائمة باريس سان جيرمان، ومهاجمة باريس سان جيرمان تستلزم بعض الشجاعة".
وأضافت: "نشجع الكيانات الرياضية والسياسية على احتضان القضية، ففي فرنسا يتم منع المحترفين من أداء عملهم دون أي عواقب على من تسبب في ذلك".
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن قائمته المسافرة إلى اليابان لخوض أربع مباريات ودية تحضيرية للموسم الجديد، وخلت من وجود مبابي الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا.
قبل أن تؤكد شبكة "سكاي سبورت" أن النادي مستعد لتجميد اللاعب بشكل كامل ومنعه من اللعب حال لم يرحل هذا الصيف أو يجدد تعاقده.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلن عن رغبته بعدم تفعيل بند تمديد عقده لمدة عام إضافي في باريس سان جيرمان بحلول نهاية الموسم الجاري، وأكدت تقارير عديدة قربه من ريال مدريد.
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