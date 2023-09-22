نجى من مصير زياش ... آخر صفقات باريس سان جيرمان كانت مهددة بالفشل

باريس حسم الصفقة في آخر دقيقة من الميركاتو الصيفي...

بالرغم من حسم باريس سان جيرمان، صفقة التعاقد مع راندال كولو، من آينتراخت فرانكفورت، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة كانت مهددة بالفشل حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو.

وكشفت التقارير الصحفية الفرنسية، أن صفقة كولو، كانت مهددة بالفشل في اللحظات الأخيرة، ومواجهة مصير مفاوضات انضمام حكيم زياش إلى صفوف الفريق الباريسي.

وارتبط زياش، بالانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من تشيلسي، وبالفعل اتفق الطرفان على كافة التفاصيل، ولكن تأخر الفريق الإنجليزي في بعض الإجراءات الإدارية أدى إلى انهيار الصفقة، بالرغم من اجتياح النجم المغربي الكشف الطبي بنجاح.

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وكانت صفقة كولو صاحب الـ 24 عامًا، أن تواجه نفس المصير، ولكن تم حسم الصفقة وتوقيع كافة الأوراق في الدقيقة الأخيرة من سوق الانتقالات، في الوقت الذي لم يكن يعلم اللاعب باحتمالية انهيار الصفقة.

وشارك اللاعب الفرنسي، مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه في مباراتين، نجح خلالهما في صناعة هدفًا، وكان في شباك نيس بالدوري الفرنسي.