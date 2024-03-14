"نجوم على ورق في النصر والاتحاد والأهلي" .. وليد الفراج يقدم روشتة منافسة الهلال

كيف تستطيع الأندية السعودية منافسة الهلال؟..

SHAHID

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن "روشتة" منافسة الفرق السعودية الكبيرة، لنادي الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال دخل التاريخ في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتحقيقه 28 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ ليحطم الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان مسجلًا باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس بـ27 فوزًا.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أهم ما تحتاجه بعض الأندية، للمنافسة الحقيقية في الموسم المقبل؛ هو العمل على تقليص الفجوة الفنية مع متصدر الدوري".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن تقليل هذه الفجوة، لن يكون بصرف أموال أكثر فقط؛ بل من خلال اختيارات فنية ذكية، وليس وفقًا لقاعدة "هاته نجربه".

واختتم وليد الفراج رسالته؛ بالقول: "لابد أن نعترف، بأن بعض اللاعبين كانوا نجومًا على الورق فقط"؛ في إشارة ربما إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، اللذان لم يستطعا قيادة النصر والاتحاد على التوالي، لتحقيق النتائج المأمولة.

SHAHID