نجوم برشلونة يرفضون تخفيض رواتبهم من أجل ميسي!

النجم الأرجنتيني لا يستطيع تجديد تعاقده سوى بشروط مالية محددة، وزملائه في برشلونة يرفضون المساعدة!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رفض مجموعة من نجوم برشلونة لفكرة تخفيض الرواتب الخاصة بهم في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فيكتور نافارو والذي أكد أن نجوم النادي الكتالوني لا يرون أن تخفيض الرواتب الخاصة بهم طلب منطقي.

ويرى نجوم النادي الكتالوني أن العقود الموقعة يجب أن تكون ملزمة لكافة الأطراف، بغض النظر عن الظروف التي طرأت على الفريق.

صدمة .. ميسي قد يدخل السجن في حالة تجديده لبرشلونة

يأتي كل ذلك بالتزامن مع محاولات النادي الكتالوني لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان عقد ميسي مع برشلونة قد انتهى للمرة الأولى في مسيرته الكروية في الـ 30 من شهر يونيو المنصرم، وأصبح البرغوث حرًا.

ويخوض ميسي في الوقت الحالي منافسات بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتيني في البرازيل، وسيواجه نظيره الإكوادوري صباح الأحد في ربع النهائي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي ارتبط في الأشهر الماضية بالانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الذي عاد بعرض جديد للأرجنتيني في الساعات الأخيرة.