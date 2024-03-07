نجوم إفريقيا يسقطون العالمي .. النصر يخسر أمام الرائد ويتراجع في سباق الصدارة مع الهلال

الرائد يضرب شباك النصر بثلاثية..

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سقط النصر، في فخ الخسارة أمام الرائد بثلاثة أهداف سجلها مغربيين وجزائي مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك، معقل العالمي.

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وبهذه النتيجة يتجمد رصيد النصر عند النقطة 53 في المركز الثاني، وبفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر، بينما وصل الرائد عند النقطة 23 في المركز الثالث عشر.

المباراة بدأت مثيرة منذ الدقائق الأولى، إذ أخطأ لابورت في التعامل مع الكرة، داخل منطقة جزاء النصر، واستغل المغربي كريم بركاوي الخطأ، ولكن تدخل أوسبينا في الوقت المناسب وأخرج الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 13 كاد بركاوي أن يخطف الهدف الأول للرائد، بعدما استلم كرة توغل بها إلى منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية ولكن أوسبينا تصدى لها وخرجت إلى ركنية.

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وترجم الرائد سيطرته، إلى هدف أول جاء في الدقيقة 17 من هجمة مرتدة قادها تفاريس من الجانب الأيسر، ثم أرسل عرضية أرضية إلى كريم بركاوي الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

وجاء الرد السريع من لاعبي النصر، بهدف التعادل في الدقيقة 24 بعد عرضية من الجانب الأيمن من بروزوفيتش وصلت إلى كريستيانو رونالدو، الذي سدد تسديدة قوية "على الطاير" ولكنها ارتطمت في العارضة، ثم ارتدت إلى أيمن يحيى الذي سدد الكرة في المرمى.

وعاد الرائد إلى الهجمات من جديد بحثًا عن هدف التقدم، وفي الدقيقة 29 أرسل أمير سعيود عرضية من الجانب الأيمن لعبها بركاوي برأسه ومرت أمام تفاريس بسلام على مرمى أوسبينا.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح المغربي محمد فوزير في تسجيل الهدف الثاني للرائد، بعد هجمة مرتدة سريعة ثم عرضية من الجانب الأيمن، وصلت إلى النجم المغربي الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

وكاد النصر أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها أيمن يحيى برأسية قوية ولكن الحارس أبعدها على خط المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق، احتسب الحكم ركلة ركنية من الجانب الأيمن، لُعبت بشكل قصير لأمير سعيود داخل منطقة الجزاء، ليسددها الجزائري بطريقة مميزة في شباك العالمي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، احتسب الحكم ركلة حرة للنصر على مشارف منطقة جزاء الرائد، تقدم لها رونالدو ولعبها بطريقة مميزة ولكنها ارتطمت في العارضة، لتنتهي المباراة بهزيمة النصر 3-1.

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