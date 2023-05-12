نجوم الهلال .. حافظوا على العدالة أمام الاتحاد ثم اذهبوا إلى بيوتكم!

الهلال تُوج بطلًا لكأس الملك بعد الفوز المثير والصعب على الوحدة

shahid

حقق الهلال المطلوب والأهم من مواجهة الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز باللقب الثمين وإنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري بعد خسارته ألقاب السوبر السعودي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا وخروجه من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.

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الهلال سيُواجه الاتحاد في الجولة القادمة من دوري روشن يوم الثلاثاء القادم، وهنا لابد من توجيه رسالة إلى فهد بن نافل رئيس النادي أطالبه من خلالها بأن تكون تلك المباراة هي الأخيرة عمليًا في موسم الفريق وبعدها لتبدأ مباشرة فترة الراحة الصيفية قبل العودة لبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

ولولا الرغبة في الحفاظ على عدالة المنافسة بين الاتحاد والنصر على لقب الدوري لكان لزامًا على الهلاليين اتخاذ هذا القرار اليوم وعقب التتويج بكأس الملك، لأن أولئك النجوم أنهكوا بما يكفي ولم يعد في مقدورهم تحمل المزيد من الأعباء الذهنية والنفسية والبدنية.

تحدث الجميع في أسباب النتائج المتواضعة للهلال هذا الموسم لكن أجمع الكل على أن الإرهاق الكبير للاعبين وما نتج عنه من تراجع في مستواهم وتعرضهم لإصابات كثيرة هو السبب الأهم والأكبر، خاصة مع تواجد جميع العناصر الأساسية مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

ولهذا يجب على إدارة الهلال اتخاذ هذا القرار سريعًا .. إراحة النجوم الكبار وإكمال المباريات القليلة المتبقية من الموسم بالبدلاء والشباب، لتكن تلك فرصة لإراحة المجموعة الأولى ولرؤية وتقييم المجموعة الثانية قبل ساعات الحسم في سوق الانتقالات الصيفي.

قدر الهلال مثل جميع الأندية الكبيرة أن يُنافس على جميع البطولات، وأن يكون المركز الثاني لجماهيره خسارة كبرى، ولذا عليه وضع نقطة وغلق هذا الموسم بكل أحداثه والبدء من جديد في الموسم القادم.

حسم أمر المدرب الجديد خلف دياز الذي يبدو قريبًا من الرحيل رغم لقب كأس الملك، واختيار الأجانب المستمرين ومحاولة تسويق أو فك الارتباط بالبقية، والأهم البدء في المفاوضات الجادة مع اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام للفريق موسم 2023-2024، ويجب أن يتم كل هذا في هدوء وروية ودون أي ضغوطات جماهيرية أو إعلامية حتى يستطيع الهلال أن يُثبت للجميع أن الموسم الجاري لم يكن سوى مجرد كبوة جواد.

Shahid