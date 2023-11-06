نجوم السعودية ينتقدون رياض محرز: عليه الاقتداء بكريستيانو رونالدو!

حالة استياء مما يفعله الجزائري في السعودية حتى الآن..

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يبدو أن هناك حالة من عدم الرضا بعد عما يقدمه الجزائري رياض محرز مع الأهلي مع مرور 12 جولة من الموسم، دفعت بعض النجوم لتوجيه الانتقادات له.

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محارب الصحراء شارك مع الراقي حتى الآن في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع مثلها، لكنه ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، وتبقت له المنافسة على دوري روشن فقط.

وبشأن ما يقدمه، علق محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "محرز يلعب مع الأهلي بأقل مجهود، هو يتحرك فقط حسب الكرة، إذا أتت إليه يركض، حتى تحركاته خلف الظهير لا تحدث إلا إذا تأكد أنه سيتم تمرير الكرة له، وقتها يركض 10-15 مترًا، محرز عنده أفضل من ذلك بكثير".

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واتفق معه في الرأي حسين عبد الغني؛ نجم النصر والأخضر السعودي الأسبق، الذي طالبه بالاقتداء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر..

"رياض لا يملك الشغف الذي يمتلكه كريستيانو رونالدو رغم تمتعه بإمكانيات جبارة، هو من أفضل الأجنحة على مستوى العالم، إن لم يكن الأميز في مكانه، لكن حقيقي إلى الآن لم يقدم حتى 40% من إمكانياته، عليه النظر لرونالدو الذي يركض خلف الكرة كأنه طفل من كم الشغف الذي يمتلكه، هو لا يحتاج لتحقيق الدوري، لكن شغفه يدفعه لذلك، محرز لو لعب كما كان يفعل في العام الماضي لأمتعنا، حتى لو أعطانا 60-70% من مستواه المعهود سيمتعنا".

يذكر أن الجزائري اتضم للنادي الجداوي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027.

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