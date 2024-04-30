"3 نجوم ارتبطوا بدوري روشن" .. كواليس زيارة مسؤولي آرسنال للسعودية ومفاجآت جديدة

زيارة خاصة من مسؤولي آرسنال..

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لا يزال الشغل الشاغل للجماهير الرياضية في المملكة العربية السعودية؛ هي الصفقات المرتقبة في الميركاتو الصيفي القادم.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي ظل الترقب الكبير بشأن الصفقات.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك"، مساء اليوم الثلاثاء، عن زيارة خاصة من مسؤولي نادي آرسنال الإنجليزي، إلى السعودية.

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الصحيفة البريطانية الشهيرة أعلنت زيارة إيدو جاسبار، المدير الرياضي لنادي آرسنال، ومساعده جيسون أيتو، لـ"المملكة" خلال الأسبوع الماضي، واجتماعهما بعددٍ من المسؤولين عن الرياضة السعودية.

وأشارت إلى أن الاجتماع؛ جاء من أجل التعرف على موظفي العمليات بالدوري السعودي للمحترفين، دون مناقشة أي صفقات محتملة.

وبعض اللاعبين في صفوف العملاق الإنجليزي، ارتبطوا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الفترة الماضية؛ وعلى رأسهم الإيطالي جورجينيو، والغاني توماس بارتي، والمصري محمد النني.

وبشأن جورجينيو.. أوضحت الصحيفة، أن إدارة آرسنال قدّمت عرضًا لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، مؤكدة على أن اللاعب، في طريقه للتوقيع رسميًا.

أما عن بارتي.. شددت الصحيفة على أن مستقبله لا يزال غامضًا؛ خاصة أن اللاعب غاب طويلًا بسبب الإصابة، قبل أن يعود مؤخرًا، ويشارك في انتصارات آرسنال المهمة، ضد تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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