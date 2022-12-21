نجم "UFC" السابق يطلب مواجهة أسطورة مانشستر يونايتد في مباراة ملاكمة غريبة!

مشادة عبر الإنترنت تحولت إلى تحدٍ من نوع خاص بين كونور ماكجريجور نجم فنون القتال المختلطة ونجم مانشستر يونايتد السابق.

بدأت بوادر مباراة ملاكمة ثلاثية غريبة تتضح بعض الشيء بعد مشادة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عندما استهدف كونور ماكجريجور نجم فنون القتال المختلطة المدافع الأيرلندي السابق بول مكجراث أسطورة مانشستر يونايتد، والكوميديان بي جاي جالاجر.

الحرب الكلامية بدأت بسبب مقطع فيديو ظهر فيه جالاجر وهو يشير إلى نجم "UFC" السابق على أنه بريطاني، وانضم مكجراث إلى الأمر بعد هجوم ماكجريجور على الكوميديان.

وعبر صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، شن ماكجريجور هجومًا حادًا على جالاجر، وسخر منه بشدة بسبب معاناته من مشاكل نفسية مؤخرًا بعد رحيل زوجته عنه.

جالاجر لم يتأخر عن الرد، حيث كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "معذرة، استغرق الأمر سنوات من العمل الشاق والمشي بطريقة محرجة لأصبح ظريفًا".

الرد جاء بعد انفتاح جالاجر مؤخرًا على معاناته مع الصحة العقلية، والذكرى السنوية الأولى على دخوله إلى مستشفى للأمراض النفسية نتيجة لذلك.

وانضم أسطورة مانشستر يونايتد إلى جالاجر، حيث كتب: "بي جاي، لا تهتم بالمتنمرين، أنت محبوب من الجميع، واصل ما تقوم به يا صديقي"، قبل أن يضيف: "كونور، عليك أن تجد الله، وعندما تدق بابي سأقوم بتشغيل الغلاية من أجلك".

بعد تلك التغريدات رد ماكجريجور: "لم أبدأ أبدًا أيًا من هذا، لقد كنت أتعرض للتنمر في الأصل، ومع ذلك، خرجت على الإنترنت ووصفتني بالبلطجي".

وأضاف لاحقًا: "أتحدى بي جاي وبول مكجراث إلى مباراة ملاكمة 2 ضد 1 لمساعدة منظمات الصحة العقلية ومكافحة التنمر".

ومن غير المحتمل أن تتطور الأمور وتقام مباراة ملاكمة خيرية 2 ضد 1، وربما لن يتطور الخلاف أكثر بين الأيرلنديين الثلاثة.