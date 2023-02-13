نجم يوفنتوس وبديل هاري كين .. ريال مدريد يحدد صفقاته لسوق الانتقالات الصيفية 2023

ميركاتو صيفي هجومي لريال مدريد.

يتابع ريال مدريد عن كثب سوق الانتقالات الصيفية، حيث يبحث النادي الإسباني عن تدعيم خط هجومه، والتعاقد مع رأس حربة لتعويض الحالة البدنية التي يعانى منها كريم بنزيما والتي تسببت في إصابته لفترات طويلة من الموسم بالإضافة لتجاوزه عمر ال35 سنة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "ESPN" الأمريكية، فأن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وريتشارليسون لاعب توتنهام هوتسبير.

فلاهوفيتش غادر فيورنتينا إلى يوفنتوس في يناير 2022 مقابل أكثر من 70 مليون يورو بعد تسجيله 20 هدفًا في 25 مباراة خلال الجزء الأول من موسم 2021-2022، بينما سجل تسعة أهداف في 19 مباراة هذا الموسم، ويعد الهدف الأول بالنظر إلى عمره الصغير (23 عامًا) ولخبرة اللعب لفريق بحجم يوفنتوس.

البرازيلي ريتشارليسون صاحب ال25 عامًا يفي أيضًا بالعديد من المتطلبات في البرنابيو، بينما ليس لدى البرازيلي سجل تهديفي جيد مثل سجل فلاهوفيتش، ولكن لا يزال في سن صغير يسمح بهامش للتطور، ولديه القدرة على التكيف مع المواقف المختلفة في الهجوم ولعب بشكل أساسي في هجوم البرازيل بكأس العالم 2022 جنبًا إلى جنب مع فينيسيوس جونيور وأيضًا المدرب كارلو أنشيلوتي معجب به كثيرًا حيث عملوا معًا في إيفرتون.

ومع ذلك يبدو ضمه أكثر تعقيدًا حيث دفع توتنهام حوالي 70 مليون يورو مقابل خدماته الصيف الماضي، بينما يوفنتوس قد يفرط في المهاجم الصربي بسبب الأزمة التى يمر به النادي في الجانب المالي والتي أدت لخصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الكالتشيو.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يبحث عن بدائل آخرى، حيث توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الفريق يحتاج إلى مكمل لبنزيما، الذي يعتبر تجديده لموسم واحد أمرًا مفروغًا منه.

وبحسب التقرير فإن بطل كأس العالم للأندية يفكر في التعاقد مع كينجسلي كومان مهاجم بايرن ميونخ.