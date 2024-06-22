نجم يوفنتوس : شعرت بالاكتئاب في ريال مدريد وأردت إنهاء مسيرتي!

تجربة قاسية على اللاعب البرازيلي

استعرض المدافع البرازيلي دانيلو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعض الجوانب الهامة من مسيرته، وأبرزها الفترة التي قضاها مع ريال مدريد.

دانيلو انضم إلى ريال في عام 2015 قادمًا من بورتو البرتغالي، وكان وقتها المدافع الأغلى في تاريخ الميرينجي، بعدما أنفق النادي الإسباني 31 مليون يورو لضمه، ولكن الصفقة فشلت بشكل ذريع.

دانيلو قال عن هذه التجربة في تصريحات لـ"The Player's Tribune":"خلال الموسم الأول لي مع ريال مدريد عانيت من الاكتئاب، كنت ضائعًا وشعرت أنني عديم الفائدة، لم أتمكن من التمرير لمسافة تزيد عن 5 أمتار، ولم أستطع التحرك بالشكل الصحيح".

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وأضاف البرازيلي المتواجد حاليًا مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا:"اختفى شغفي بكرة القدم في تلك الفترة ولم أجد مخرجًا، أردت العودة إلى موطني في البرازيل وعدم اللعب مرة أخرى أبدًا".

وعن المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 4/1 على ديبورتيفو ألافيس بموسم 2016/2017، والتي جعلته يصل إلى الحضيض:"سرق ثيو هيرنانديز الكرة مني وأرسل كرة عرضية إلى ديفرسون ليسجل، فزنا 4/1، لكنه كان خطأ لا يمكن ارتكابه في ريال، لن أنسى أبدًا عودتي إلى المنزل في تلك الليلة وعدم قدرتي على النوم، كتبت في دفتر ملاحظاتي أنه حان الوقت لترك كرة القدم، وعمري وقتها كان 24 سنة فقط".

جدير بالذكر أن دانيلو رحل عن النادي الإسباني في 2017 منضمًا لمانشستر سيتي، ولكنه فشل في إثبات نفسه أيضًا، لينضم إلى يوفنتوس 2019 ليُعيد اكتشاف نفسه في إيطاليا ويصبح من اللاعبين المهمين في السيدة العجوز.