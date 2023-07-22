نجم وسط ليفربول في لندن لإجراء الفحص الطبي قبل التوجه للسعودية

نجح دوري روشن السعودي في استقطاب نجم جديد من الدوري الإنجليزي، ليُضاف إلى قائمة تضم أسماءً مثل روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي ونجولو كانتي.
الحديث عن قائد ليفربول، جوردان هندرسون، الذي بات على أعتاب الانضمام إلى الاتفاق السعودي بعد نجاح النادي في التوصل لاتفاق مع الريدز حول تفاصيل الصفقة.
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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن صاحب الـ33 عامًا وصل لندن أمس الجمعة تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة اليوم السبت قبل توقيع العقود والانضمام رسميًا للاتفاق الذي يقوده المدرب ستيفن جيرارد.
هندرسون بدأ مسيرته مع ليفربول عام 2011 حين انضم له قادمًا من سندرلاند، وقد ارتدى شارة قيادة الفريق عام 2015 عقب رحيل جيرارد، وشارك مع الريدز في 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفًا.
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نجم الوسط الإنجليزي ارتدى القميص الوطني خلال 77 مباراة شهدت إحرازه لـ3 أهداف وقد فاز بالعديد من الألقاب مع ناديه أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
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