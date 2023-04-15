نجم واحد فقط يجدد .. ثورة تعصف بنجوم ريال مدريد في الصيف!

من سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم؟

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد أمامه قرارات حاسمة بالمرحلة القادمة، وطموحات كبيرة خاصة بالفوز ببطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وتنشغل إدارة الفريق الملكي حاليًا في تحديد مستقبل العديد من لاعبي الفريق الأول في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "فوتبول" ينتهي عقد سبعة من نجوم الفريق هذا الصيف وريال مدريد بصدد تحديد من سيحتفظ به ومن سيرحل عن صفوف النادي.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب الوحيد الذي يبدو أنه مستعد للبقاء هو لوكا مودريتش، البالغ من العمر 37 عامًا، رغم وجود تكهنات سابقة حول مستقبله وسط اهتمام الأندية السعودية بضمه.

ويبدو أن مودريتش مستعد لقضاء موسم واحد آخر على الأقل في العاصمة الإسبانية وسيكون الهدف التالي لريال مدريد هو تقييد أربعة لاعبين آخرين في الفريق الأول وهم كريم بنزيمة وداني سيبايوس وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

وأشارت الصحيفة أن من المرجح أن يبقى توني كروس، ولن يرحل بينما من المتوقع أن يرحل اللاعب الأخير الذي انتهى عقده وهو ماريانو دياز.