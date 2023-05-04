نجم هوليوود يصطحب لاعبي ناديه في حفل صاخب بلاس فيجاس

احتفالية ضخمة للاعبي ريكسهام بعد تأهلهم

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن إدارة نادي ريكسهام الويلزي ستقيم للاعبين حفل فخم مدفوع التكاليف بالكامل كمكافأة لتأهلهم لدوري الدرجة الرابعة.

واحتفل ملاك نادي ريكسهام الويلزي بالصعود إلى دوري الدرجة الرابعة في إنجلترا بشكل مميز للغاية بعد أيام من تأكيد صعودهم.

وتأهل ريكسهام الذي يملكه الممثل الشهير رايان رينولدز وروب ماكلهيني بعد وصولهم للنقطة 111 من 46 مباراة.

ووفقًا لصحيفة "آس" فقد وعد الممثلان رايان رينولدز وروب ماكلهيني، الفريق بأكمله بأنه إذا تم ترقيتهم إلى الدوري الثاني فسيكون لهم حفل حياتهم وقد حدثت اللحظة.

وكانت فكرته الأخيرة هي إقناع جاريث بيل بعودته من الاعتزال وارتدائه قميص ريكسهام خلال موسم 2023-2024، وليس هذا هو العمل الوحيد الذي ينوي رينولدز وماكيلهيني التعاقد معهم بل يريدون ضم الحارس المخضرم بن فوستر للعب آخر ثماني مباريات في الدوري الوطني.

وسيتم تمويل حفل لاس فيجاس الذي يستمر أربعة أيام بالكامل من قبل المالكين رينولدز وماكيلهيني وأوضح بعض أعضاء القوة العاملة على شبكاتهم الاجتماعية: "لقد طلبوا منا ترك بطاقات الائتمان الخاصة بنا في المنزل وقدموا لنا مسارًا لكل ما سنفعله".