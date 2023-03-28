نجم هوليوود يدعو مانشستر يونايتد لمواجهة فريق درجة خامسة، والسير يتجاهله!

المواجهة ستتم بمدينة سان دييجو الأمريكية

قرر الممثل الكندي الشهير ريان رينولدز، الإعلان عن مواجهة ودية لناديه الخاص أمام مانشستر يونايتد في الصيف، بطريقة مبتكرة وفريدة من نوعها.

ريكسهام الذي ينشط بدوري الدرجة الخامسة الإنجليزية، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن اللعب ضد مانشستر بمدينة سان دييجو الأمريكية في 25 يوليو المقبل.

وظهر رينولدز مالك النادي الويلزي مع شريكه روب ماكليني في مقطع فيديو ساخر وهو يحاول الحديث مع السير أليكس فيرجسون عبر الإنترنت عن المواجهة المرتقبة بين ناديه والشياطين الحمر.

وحاول خلال مكالمة الفيديو الترحيب بأسطورة مانشستر يونايتد، الذي ظل صامتًا طوال الوقت وكأنه يتجاهل نجم هوليوود بشكل كامل الذي قام بإنهاء المكالمة بطريقة ساخرة.

وفي نهاية الإعلان عن المباراة الودية ظهر فيرجسون ساخرًا من الموقف، مؤكدًا أنه لم يسمع كل ما قاله الممثل الشهير خلال المكالمة.

جدير بالذكر أن ريان رينولدز قام بشراء النادي الويلزي مع روب ماكليني في عام 2020 مقابل 2 مليون دولار فقط، وهي الخطوة التي فتحت الطريق أمام نجوم السينما العالمية للاستثمار في كرة القدم.