الدور الأهم لتوم هانكس .. نجم هوليوود يجلب النحس على آرسنال!

فيلا بارك يشهد حضور مميز!

تشهد مباراة أستون فيلا وآرسنال بالدوري الإنجليزي والمقامة على ملعب فيلا بارك حضور مميز في المدرجات.

توم هانكس نجم هوليوود المعروف يتواجد في مدرجات ملعب فيلا بارك من أجل مؤازرة ناديه أمام آرسنال في الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هانكس هو أحد محبي الفريق الإنجليزي ويحرص على التواجد في مدرجات فيلا بارك من أجل مشاهدة الفريق.

أستون فيلا أحد أعرق الأندية الإنجليزية وأحد المتوجيين بدوري أبطال أوروبا، كما حصد بطولة الدوري الإنجليزي سبع مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات كذلك، وبطولة كأس الرابطة خمس مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة، والدرع الخيرية مرة.

وعلق حساب بودكاست "Men in Blazers" الخاص بالصحفي روجر بينيت عبر منصة "تويتر" على احتفال هانكس بهدف أستون فيلا الأول قائلًا: "بعيدًا عن أهم أعماله إنقاذ الجندي رايان، جرين مايل، قد يكون تشجيع أستون فيلا هو أهم دور لتوم هانكس".

وتجرى المباراة حاليًا حيث انتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.