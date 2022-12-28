نجم نيوكاسل في ورطة.. خطط النادي تهدد مستقبله وأمر وحيد ينقذه!

مازن زكيمازن زكي
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newcastle221113Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازنيوكاسلجونجو شيلفي

نيوكاسل مهتم ببعض الأسماء للتعاقد معها في مركز متوسط الميدان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حاجة اللاعب جونجو شيلفي لاعب وسط نيوكاسل للمشاركة في مواجهتين من البداية رفقة فريقه من أجل تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

فبحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فإن شيلفي إذا شارك في مواجهتين منذ البداية مع نيوكاسل فإن ذلك يضمن له تمديد التعاقد لموسم، وهذا ما ينص عليه الاتفاق الحالي له مع فريقه.

ويغيب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق وأمامه ستة أشهر فقط للالتحاق بصفقته الحالية.

ويواجه شيلفي الآن سباقًا مع الزمن لضمان 12 شهرًا إضافية له، نظرًا لشكل فريق إيدي هاو الممتاز، وبحث النادي عن لاعبين في مركزه في الفترة المقبلة.

إذ أضاف تقرير "دايلي ميل" أن هناك اهتمام من قبل الإدارة بعدة أسماء في مركز متوسط الميدان، لعل أبرزها هو لاعب تشيلسي جورجينيو، ويوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.

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