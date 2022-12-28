نجم نيوكاسل في ورطة.. خطط النادي تهدد مستقبله وأمر وحيد ينقذه!

نيوكاسل مهتم ببعض الأسماء للتعاقد معها في مركز متوسط الميدان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حاجة اللاعب جونجو شيلفي لاعب وسط نيوكاسل للمشاركة في مواجهتين من البداية رفقة فريقه من أجل تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي.

فبحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فإن شيلفي إذا شارك في مواجهتين منذ البداية مع نيوكاسل فإن ذلك يضمن له تمديد التعاقد لموسم، وهذا ما ينص عليه الاتفاق الحالي له مع فريقه.

ويغيب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق وأمامه ستة أشهر فقط للالتحاق بصفقته الحالية.

ويواجه شيلفي الآن سباقًا مع الزمن لضمان 12 شهرًا إضافية له، نظرًا لشكل فريق إيدي هاو الممتاز، وبحث النادي عن لاعبين في مركزه في الفترة المقبلة.

إذ أضاف تقرير "دايلي ميل" أن هناك اهتمام من قبل الإدارة بعدة أسماء في مركز متوسط الميدان، لعل أبرزها هو لاعب تشيلسي جورجينيو، ويوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.