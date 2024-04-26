نجم نابولي يرفض عقدًا مغريًا .. وينتظر إشارة برشلونة!

تشافي يبارك الصفقة المنتظرة

وضعت إدارة نادي برشلونة، أحد نجوم الدوري الإيطالي على رأس قائمة التدعيمات المطلوبة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل إعجاب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بقدراته.

ونجح جوان لابورتا رئيس برشلونة في إقناع تشافي هيرنانديز بالعدول عن موقفه، ليواصل مهمته مع البارسا حتى نهاية عقده في صيف 2025، ومن ثم بدأ في البحث عن صفقات تصحح من مسار الفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن اسم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، مطروح بقوة على طاولة برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان هدفًا أساسيًا للنادي في الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نابولي حتى 30 يونيو 2027، لكن اللاعب يريد الرحيل عن النادي البارتينوبي ولديه رغبة كبيرة في ارتداء قميص برشلونة.

وأشارت إلى أن ماموكا جوجيلي، وكيل كفاراتسخيليا سيصل نابولي الأسبوع المقبل، حيث يجتمع مع أوريليو دي لورينتس رئيس النادي من أجل التفاوض حول تمديد عقد اللاعب صاحب ال2ال23 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة نابولي ستعرض على كفاراتسخيليا زيادة راتبه الحالي بشكل مضاعف، ليصبح 4 ملايين يورو بدلًا من 1.5 مليون يورو، من أجل إقناعه بالبقاء في النادي الجنوبي والعدول عن فكرة الرحيل إلى برشلونة.

في المقابل، أكدت "لا جازيتا ديللو سبورت" أن كفاراتسخيليا لا يرحب بالتجديد رغم الزيادة الضخمة في عقده الجديد، حيث يريد اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته، وتحديدًا خارج الدوري الإيطالي.

وأكدت أنه إذا لم يتمكن نابولي من التأهل لدوري أبطال أوروبا، فسيكون الباب مفتوحًا أمام اللاعب الجورجي للرحيل، وهنا يأتي دور برشلونة في الدخول بمفاوضات مع ناديه من أجل شراء عقده.

