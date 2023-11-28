نجم نابولي قبل مواجهة ريال مدريد: كان عليهم التوقيع مع هاري كين!

نصيحة من لاعب نابولي السابق لخصومه!

أكد اللاعب الإسباني فيرناندو يورنتي مهاجم توتنهام ونابولي السابق أن مواجهة فريقه الإيطالي القادمة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لن تكون سهلة على الإطلاق.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات ضمن حوار صحفي مع "ماركا"، حيث أكد اللاعب المعتزل كذلك أن كارلو أنشيلوتي كان أحد أفضل المدربين في مسيرته.

وقال يورنتي الذي لعب مع هاري كين في توتنهام: "خوسيلو يقوم بعمل جيد للغاية، لكن ريال مدريد اعتاد على أن يكون في صفوفه مهاجم من طراز عالمي".

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وأضاف مؤكدًا حاجة النادي الإسباني للنجم الإنجليزي: "كانت ستكون صفقة مثالية، هاري كين كان مناسبًا لريال مدريد للغاية".

جدير بالذكر أن هاري كين يملك 18 هدفًا مع بايرن ميونخ وخمسة صناعات في 12 مباراة خاضهم النجم الإنجليزي مع الفريق في الدوري الألماني.