نجم ميلان يرفض برشلونة.. ويتغزل في زلاتان إبراهيموفيتش

النجم البرتغالي سعيد مع الروسونيري..

تحدث البرتغالي رفاييل لياو نجم ميلان الإيطالي، عن الكثير من الكواليس التي جمعته بزلاتان إبراهيموفيتش أسطورة الروسونيري.

وقال لياو في معرض حديثه لشبكة "سكاي": "لقد كنت محظوظًا بأن أملك لاعبًا مثل إبراهيموفيتش بخصائصه البطولية كزميل، لقد ساعدني بالفعل".

وأردف: "لم يجعلني أتعرف على مزاياي، ولكنه جعلني أفهم ما الذي يعنيه ميلان، هو ومالديني ساعداني لأفهم كم أن ميلان كبير، لذلك أقولها بوضوح أنا ميلانيسيتا 100٪".

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وأضاف: "حينما كنت طفلًا، شاهدت أبطال ميلان، ولكنني أشعر بشيء مختلف حين أكون هنا، هذه قصة مختلفة، إنه لشرف أن ألعب لهذا القميص، أنا سعيد لكوني هنا".

يذكر أن لياو وإبراهيموفيتش تزاملا أربعة مواسم كاملة في نهاية مسيرة السويدي مع الفريق الإيطالي، توجها الروسونيري بلقب "إسكوديتو" طال انتظاره في موسم 2021-2022.

وبتصريحاته المؤكدة لسعادته في ميلان، يقطع لياو باب التفاوض مع برشلونة الذي أفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا أنه يضع البرتغالي على طاولة المفاوضات الخاصة به.