نجم منتخب كولومبيا يعلنها .. تلقيت عرضًا رسميًا من الاتحاد وهذا قراري!

مارسيلو جاياردو اتصل به وطلب منه الانضمام إلى نادي الاتحاد

SHAHID

أعلن النجم الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، صانع ألعاب نادي راسينج الأرجنتيني، تلقيه عرضًا رسميًا من فريق الاتحاد السعودي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد يُعاني في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كوينتيرو قال في تصريحات نقلتها شبكة "tntsports": "الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، اتصل بي خلال الساعات الماضية، وطلب مني الانضمام إلى فريقه، بشكل رسمي".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأشار النجم الكولومبي البالغ من العمر 30 سنة، إلى علاقة الصداقة القوية التي تربطه بجاياردو؛ منذ أن عملا معًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفربليت الأرجنتيني.

وكشف كوينتيرو، عن أنه اعتذر إلى جاياردو رسميًا، وأخبره بأنه سعيد حاليًا، بالمشروع الرياضي في نادي راسينج، ويرغب في استكمال عقده الممتد حتى 2026.

جدير بالذكر أن خوان فيرناندو كوينتيرو، انضم إلى راسينج الأرجنتيني في صيف العام الحالي، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 2 آخرين، خلال 16 مباراة رسمية.

SHAHID