"نجم مانشستر يونايتد يتعرض للظلم بسبب رونالدو"

يعتقد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أن الأوروجوياني إدينسون كافاني يتعرض للظلم بسبب كريستيانو رونالدو.

النجم البرتغالي جاء إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، قادمًا من نظيره الإيطالي يوفنتوس بالأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

ونجح رونالدو في إثبات ذاته بسجله التهديفي المبهر مع الشياطين الحمر، ولكن على الجانب الآخر تأثرت فرص كافاني في المشاركة رغم ظهوره بصورة جيدة في العديد من الفترات.

وقال برباتوف عن هذه القضية في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو":"عندما يأتي شخص مثل كريستيانو رونالدو إلى أي فريق، فإنه يأخذ كل الأضواء ويشارك في كل المباريات".

وأضاف:"الوضع ليس عادلًا لأن كافاني أعطى الكثير للفريق الموسم الماضي وجعل النادي يجدد عقده بسبب مستواه، ولكن رونالدو أخذ مكانه في الفريق".

وتابع:"ما حدث لكافاني ليس عادلًا ولكن هذا هو الحال في كرة القدم بشكل عام".

وارتبط كافاني خلال الأيام القليلة الماضية، بالانتقال إلى برشلونة، ولكن قدوم فيران توريس المحتمل للنادي الإسباني جعل الأمور غاية في الصعوبة.

يذكر أن كافاني البالغ من العمر 34 سنة، شارك في 47 مباراة مع مانشستر ونجح في تسجيل 18 هدفًا.

اقرأ أيضًا ..