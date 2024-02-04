نجم مانشستر يونايتد يتجاهل نصيحة دي ماريا بشأن كريستيانو رونالدو

موهبة مانشستر يونايتد يرفض الاستماع لنصيحة مواطنه...

رفض أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد، نصيحة آنخيل دي ماريا، لاعب الشياطين الحمر السابق، والمنتخب الأرجنتيني، بشأن كريستيانو رونالدو.

وكان دي ماريا، قد نصح اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، بالتوقف عن تقليد احتفالات كريستيانو رونالدو، بعد تسجيل الأهداف، وعليه أن يسير على خطى ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية.

وتجاهل جارناتشو، نصيحة دي ماريا، بعد تسجيله اليوم الهدف الثالث لفريقه في شباك وست هام، بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، وقلد أحد احتفالات رونالدو الشهيرة أثناء فترته في ريال مدريد، بالجلوس على لوحة الإعلانات.

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وحقق مانشستر يونايتد، فوزًا عريضًا على حساب وست هام، بثلاثة أهداف دون رد، ونجح جارناتشو في تسجيل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وسبق أن لعب جارناتشو، مع رنالدو، في الفترة الثانية لصاروخ ماديرا مع الشياطين الحمر، ويبدو أن اللاعب الشاب تأثر به بشكل كبير، ولكن كلاعب أرجنتيني يواجه ضغوطات كبيرة للتخلي عن تقليد رونالدو، والسير على خطى أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.