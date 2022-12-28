نجم مانشستر يونايتد: حزين على رونالدو وكنت محظوظًا للعب معه

رونالدو حتى الآن لم يحدد وجهته المقبلة

تحدث النجم الدنماركي كريستيان إريكسن عن حزنه بسبب رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، فيما يعتقد أن صاروخ ماديرا قد ترك إرثًا مميزًا.

وكانت إدارة فريق الشياطين الحمر قد أعلنت عن فسخ تعاقدها مع رونالدو، بعد مقابلته المثيرة للجدل الي ظهر فيها مع بيرس مورجان قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحدث إريكسن للصحفيين بعد الفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية، وقال: "نحن حزينون لأن رونالدو ليس جزءًا من الفريق، تشعر أن المباراة التالية سينسى الناس ما كانت عليه من قبل، والآن ينصب تركيزنا حقًا على أنه ليس هنا، إرثه و اسمه في أي نادٍ مميز، وبالنسبة لي كان من الرائع أن أكون محظوظًا باللعب معه في مسيرتي".

فيما يدرس النجم البرتغالي حتى الآن وجهته المقبلة لبقية الموسم، إذ لم يعلن صاروخ ماديرا عن النادي الذي سينضم إليه بعد رحيله عن يونايتد.

جدير بالذكر أن إريكسن يستعد رفة فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة نادي وولفرهامبتون، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.