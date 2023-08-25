والد نجم مانشستر سيتي يكشف عن محاولة سعودية "قوية" لخطفه من برشلونة

تكهنات حول عودة ممكنة إلى ناديه السابق

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كشف والد النجم البرتغالي برناردو سيلفا عن رفض ابنه لعروض مغرية من السعودية وبرشلونة وباريس سان جيرمان هذا الصيف.

سيلفا أنهى كافة التكهنات حول مستقبله مع مانشستر سيتي مؤخرًا، بعدما أعلن عن تجديد عقده لمدة 3 سنوات ليبقى بالفريق حتى عام 2026 بعد ارتباطه بالعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كان أبرزها الهلال وبرشلونة.

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والده باولو قال في تصريحات لصحيفة "A Bola" البرتغالية:"كانت هناك محاولات سعودية لضمه بدأت في شهر يونيو الماضي، العرض كان قويًا للغاية ولكنه تمسك بالبقاء".

وأضاف:"باريس حاول التعاقد معه كذلك وأيضًا برشلونة كان مهتمًا بصفة مستمرة ليس في السوق الحالي فقط ولكن في النوافذ السابقة أيضًا، ولكن رغبة مانشستر سيتي كانت واضحة بالحفاظ عليه".

وأما عن لعبه لنادي طفولته بنفيكا عند نهاية عقده الحالي:"من الواضح أن برناردو من مشجعي بنفيكا ويريد العودة إلى هناك، هذا الاحتمال يبدو قويًا لكني لن أتعامل معه على محمل الجد في الوقت الحالي، لأننا لا نعرف ما سيحدث في المستقبل ولا يمكننا اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي وفقًا لتلك الفرضية".

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يذكر أن سيلفا الذي لعب لبنفيكا وموناكو قبل الذهاب إلى مانشستر سيتي، لعب 308 مباراة مع الفريق الإنجليزي ونجح في تسجيل 55 هدفًا ولعب 59 تمريرة حاسمة.

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