نجم مانشستر سيتي يتحسر على رحيل رياض محرز إلى الأهلي .. ويتحدث عن إمكانية انتقاله للسعودية

تصريحات نجم مانشستر سيتي قبل نهائي كأس العالم للأندية 2023

رد النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

ووكر البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2026؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول في عام 2017، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال ووكر ردًا على سؤال من مراسل "GOAL"، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس العالم للأندية، عن انتقاله إلى الدوري السعودي: "أنا سعيد للغاية في مانشستر سيتي؛ لكن لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشاد النجم الدولي الإنجليزي، بالتطور الهائل الذي تشهده الرياضة السعودية، متوقعًا قدوم المزيد من النجوم العالمية إلى المملكة، خلال الفترة القادمة.

وعلى جانب آخر.. أعرب ووكر، عن حزنه من رحيل النجم الجزائري رياض محرز، من السيتزنس في صيف العام الحالي، وانتقاله إلى النادي الأهلي السعودي؛ قائلًا: "لم نكن نريد مغادرته؛ لأنها خسارة كبيرة لنا.. لكن هذا قراره ويجب احترامه".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، سيضرب موعدًا ناريًا أمام فلومينينسي البرازيلي، مساء غدٍ الجمعة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.